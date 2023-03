Wie können Überschwemmungen in Petersdorf künftig verhindert werden?

Plus Ein Experte berät den Petersdorfer Gemeinderat, wie Wassermassen nach Starkregen mit kleinen Maßnahmen zurückgehalten werden können. Das sind die Vorschläge.

Welche Stellen sind besonders gefährdet, wenn es zu einem Starkregenereignis im Gemeindegebiet Petersdorf kommt und was lässt sich tun, um diese Gefahrenpunkte zu entschärfen oder gar aufzulösen? Diesen Fragen gingen die Räte gemeinsam mit Felix Schmidt nach. Der Diplom-Agraringenieur der H & S GbR mit Sitz in Freising erläuterte verschiedene Maßnahmen, die grundsätzlich möglich seien, um die Folgen von Starkregenereignissen abzuschwächen. Die Anlage von Becken und Talsperren sei hilfreich, aber in ihrer Kapazität begrenzt. Versickerungsfördernde Maßnahmen können dabei helfen, Erosion und Verschlammung zu verhindern und bremsende Maßnahmen längs der Abflussbahnen könnten die Schlammmenge und die Fließgeschwindigkeit reduzieren. Doch welche Möglichkeiten machen in Petersdorf Sinn?

Schmidt hat im Vorfeld die Gegebenheiten im Gemeindegebiet unter die Lupe genommen und auch anhand der Feuerwehreinsatzberichte ausgemacht, welche Teile des Ortes bei Starkregen ganz besonders betroffen seien. Er schlägt aber keine große Maßnahme vor. Stattdessen ermahnte der Diplom-Agraringenieur die Räte, den Durchfluss in den Gräben zu erhalten und hier und da mit weiteren Abflussmulden dem Wasser Raum zu geben. So könnte bei Gebersdorf eine Abflussmulde angelegt werden. Auch eine begrünte Ablaufmulde, die bewirtschaftbar bleibt, sowie ein hoher Grasbewuchs nördlich von Alsmoos könnten die Wassermassen reduzieren, die in den Kernort fließen. Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder erklärte, dass anlässlich der Neuauflage des Flächennutzungsplans schon darüber gesprochen wurde, ob eine Photovoltaikanlage die Wassermassen reduzieren könnte.

Helfen Photovoltaikanlagen gegen Überschwemmungen in Petersdorf?

Stephan End sprach das Pumpwerk an, das bei starkem Regen die Wassermassen nicht mehr bewältigen könne. Schmidt warf ein, dass Gespräche mit den Eigentümern großer Gebäude mit üppigen Dachflächen denkbar seien, um eine Versickerung vor Ort zu erreichen und den Abwasserkanal zu entlasten. Ein Knackpunkt, der nicht in das Aufgabengebiet der Gemeinde fällt, ist auch die Kreuzung, die von der Staatsstraße 2035 in Richtung Hohenried abzweigt. Schmidt bezeichnete den Bau als „Abflusshindernis“ und erläuterte bildlich, dass das darin verbaute „Röhrchen“ – so bezeichnete er die Leitung mit 30 Zentimeter Durchmesser – keine großen Wassermassen ableiten könne. Zudem laufe an eben dieser Stelle das Wasser nur zu einem geringen Anteil in das dafür vorgesehene Biotop, sondern stattdessen in die Unterführung. Die Folge: Die Unterführung wird überflutet. Würde das Wasser auf der anderen Straßenseite bleiben, wäre auch das Pumpwerk südöstlich der Staatsstraße entlastet.

Während End die kleineren Maßnahmen, Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt wegen der Staatsstraße 2035 und das Pumpwerk auf der To-do-Liste der Gemeinde notierte, rückte das Gebiet südlich des Alsmooser Grabens noch einmal näher in den Fokus. Schmidt notierte, die Möglichkeit zu prüfen, ob östlich des Angerwegs eine Erhöhung in Form eines Walls oder Deichs möglich sei. Von einer Renaturierung des Almooser Grabens, die mit einer Aufweitung einhergehen könnte, riet Schmidt ab. Die diskutierten weiteren Ideen werden nun näher beleuchtet und konkretisiert.

Petersdorf hofft auf Fördermittel

Rückblick: Im August 2021 schlug das Thema erstmals im Gemeinderat auf. Bernhard Bacherle vom Amt für Ländliche Entwicklung erläuterte, was sich hinter dem Projekt „boden:ständig“ verberge. Er skizzierte, wie Boden, Landschaft und Gewässer im besten Fall zusammenwirken können und wie kleine Maßnahmen dafür sorgen können, dass Starkregenereignisse keine allzu drastischen Folgen haben. Bacherle machte klar, dass sich das Amt für Ländliche Entwicklung als Unterstützer sieht und sprach von Fördermitteln für Planung, Beratung und Kommunikation sowie über ein Förderprogramm für Struktur- und Landschaftselemente. Auch Agraringenieur Felix Schmidt wurde vom Amt für Ländliche Entwicklung beauftragt.

