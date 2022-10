Bauschuttrecycling und Sandabbau: Wie es in Pfaffenzell weitergeht

Plus Die Übernahme von Pfaffenzell war für die Max Wild GmbH die richtige Entscheidung, auch wenn neue Genehmigungen nötig sind. Eine ist bald Thema im Gemeinderat.

Hinten kippt der Bagger Bauschutt in die Maschine, vorne fällt fein säuberlich zerkleinertes Baumaterial vom Förderband. Dazwischen rumpelt es ordentlich. Kein Wunder, schließlich macht der Brecher sozusagen "Kleinholz" aus Bauschutt. 100 Tonnen pro Stunde verarbeitet die Recyclinganlage der Max Wild GmbH im Affinger Ortsteil Pfaffenzell. Daneben liegt die ausgebeutete Sandgrube. Sie ist am 18. Oktober Gegenstand im Gemeinderat.