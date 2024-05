Pöttmes-Ebenried

vor 1 Min.

Starkregen bereitet einigen Ebenriedern Sorgen

Plus Bei der Versammlung in dem Pöttmeser Ortsteil ist der Weg des Wassers bei Starkregen am Ortseingang eines der Hauptthemen. Der Bürgermeister setzt auf eine Lösung.

Von Inge von Wenczowski

Mit 32 Bürgern und Bürgerinnen, drei Ratsmitgliedern und einem Ortssprecher voll besetzt war der Gastraum im Kirchenwirt im Pöttmeser Ortsteil Ebenried bei der Ortsversammlung. Nach dem Jahresbericht des Bürgermeisters Mirko Ketz, nutzten einige der Anwesenden die Gelegenheit, eigene Anliegen vorzubringen.

Weiterhin Sorgen bereiten einem Bürger Wasseransammlungen bei Regenereignissen am Ortseingang von Ebenried. Ketz erklärte, er hoffe, dass eine Dauerbegrünung oberhalb dieser Stelle Besserung bringen wird. Diese sei zum einen dazu geeignet, einen Teil des Wassers zurückzuhalten, zum anderen würde die Begrünung den Wasserfluss verringern, beziehungsweise verändern. Eine Zuhörerin merkte an, dass das Wasser zwar unangenehm sei, das wahre Problem sei aber der mitgeführte Dreck, der alles verschmutze. Ketz zeigte großes Verständnis für diese Problematik und meinte, er hoffe, auch dieser Sache mit der Dauerbegrünung entgegenwirken zu können.

