Immer mehr Kinder besuchen die Pöttmeser Kitas und die Grundschule

Die Zahl der Grundschüler in Pöttmes steigt. Rathauschef Mirko Ketz will nicht ausschließen, dass an der dreizügigen Pöttmeser Grundschule in einigen Jahren vierzügig unterrichtet wird.

Plus Bei der Pöttmeser Bürgerversammlung berichtet Rathauschef Mirko Ketz von stark steigenden Grundschüler-Zahlen, wachsendem Bedarf an Kita-Plätzen und wichtigen Bauprojekten.

Von Nicole Simüller

Spärlich besetzt waren die Reihen im Pöttmeser Rathaus bei der Auftakt-Bürgerversammlung am Donnerstag. 18 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen. Zusätzlich zu ihnen waren neun Gemeinderatsmitglieder da, darunter Zweiter Bürgermeister Manfred Graser. Bürgermeister Mirko Ketz streifte unter anderem die steigenden Schülerzahlen an der Grundschule, das Aus der Wirtschaftsschule in Pöttmes, den wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen und den Stand zahlreicher Bauprojekte. Außerdem kündigte er "hohen Besuch" an.

Geburtenstarke Jahrgänge drängen derzeit an die Grundschule. Die Gemeinde stellt sich auf noch höhere Schülerzahlen ein. Möglicherweise werde die dreizügige Grundschule auf Vierzügigkeit umstellen müssen. Bis zum Frühjahr soll für die geplante Schulsanierung ein erweitertes pädagogisches Raumfunktionsbuch erstellt werden. Danach werden die Planungsleistungen ausgeschrieben. Der mögliche Baubeginn wurde grob auf 2028 terminiert.

