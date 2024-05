Pöttmes-Echsheim

Echsheimer kritisieren schlechten Zustand von Straßen

Plus Bei der Versammlung im Sportheim des Pöttmeser Ortsteils beschäftigt die Bürger auch ein fehlendes Stopp-Schild. Für ein Anliegen wird ein Bürgerantrag angekündigt.

Von Inge von Wenczowski

Insgesamt 25 Bürger und Bürgerinnen sowie zwei Gemeinderäte kamen zur Ortsversammlung im Pöttmeser Ortsteil Echsheim, um Fragen und Anregungen zu bringen, wie unsere Redaktion auf telefonische Nachfrage erfuhr. Dabei beschäftigte mehrere Anwohner der schlechte Zustand der Straßen. Sowohl in der Straße „An der Kohlstatt“ wie auch bei der Marienkapelle gebe es Straßenabsenkungen und Schäden, die beseitigt werden müssten, hieß es. Bürgermeister Mirko Ketz sagte zu, sich darum zu kümmern und die Angelegenheit weiterzugeben.

Stopp-Schild gewünscht: Schon seit Längerem wünschen sich die Anwohner und Anwohnerinnen ein Stopp-Schild an der Kreuzung zwischen der Wallerdorfer Straße und dem Weidorfer Weg. In jüngster Zeit kam es dort zu schweren Unfällen, einer davon erst vor ein paar Wochen. Bürgermeister Ketz erklärte, dass es bereits Gespräche mit der Polizei gegeben habe. Diese halte jedoch ein derartiges Schild für nicht zielführend. Ketz fügte an, dass die Unfallverursacher jedes Mal ortskundig gewesen seien und daher besondere Vorsicht hätten walten lassen müssen. Um eine Gefährdung an der Stelle wirklich zu verringern, sei eine komplette Umbaumaßnahme der Straße nötig – ein Unterfangen, für das nicht genügend Mittel zur Verfügung stünden.

