Gespräch zu Ortsumfahrung mit dem Staatlichen Bauamt geplant

Um die Pläne für die Ortsumgehung von Gundelsdorf ist es in den vergangenen Monaten still geworden. Doch die Arbeiten im Hintergrund laufen weiter. Das ist der Stand.

Was tut sich bei den Vorarbeiten zur geplanten Ortsumfahrung von Gundelsdorf? Zuletzt war sie unter anderem bei der Bürgerversammlung in Pöttmes im Mai Thema gewesen. Bürgermeister Mirko Ketz hatte damals mitgeteilt, es gebe noch offene Fragen. Es könne sein, dass die bisher geplante Variante kippe. Grund sei, dass der Flächenverbrauch stärker in den Blick genommen werde. Er erwarte Ergebnisse für November.

Auf Nachfrage unserer Redaktion nach dem aktuellen Stand teilte Ketz mit, im Februar sei dazu ein Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt geplant, an dem auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko teilnehme. (nsi)