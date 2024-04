In Pöttmes ist ein Storch aus dem Ei geschlüpft

"Storchennachbar" Heinrich Mayr meldet aus Pöttmes Storchennachwuchs: Ein Küken muss bereits geschlüpft sein. Den Beweis hat der Pöttmeser fotografiert.

Bei den Pöttmeser Störchen hat es kürzlich Familienzuwachs gegeben. Als Beweis schickt uns "Storchennachbar" Heinrich Mayr ein Bild von der leeren Eierschale.

Diese lag am Samstagvormittag vor Mayrs Haus am Oberen Tor. Das Jungtier sei nach circa 30 Tagen Brutzeit in den vergangenen Tagen geschlüpft, schreibt Mayr.

Nachbar sorgt sich um den Storchennachwuchs

"Das anhaltende kalte und nasse Wetter dürfte dem Storchennachwuchs aber nicht sehr bekommen", befürchtet de Pöttmeser. "Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Wetter in den nächsten Tagen bessert und der Nachwuchs überlebt." (AZ)