Rettungshubschrauber in Gundelsdorf: Harley-Fahrer schwer verletzt

Im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf ist am Samstagnachmittag ein Traktorfahrer mit einem Mann auf einer Harley Davidson zusammengestoßen. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 51-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Bürgermeister-Mörtl-Straße in Gundelsdorf in Richtung Handzell unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Traktorfahrer an der Kreuzung zur Ingstetter Straße den Motorradfahrer, der Vorfahrt gehabt hätte. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Unfall in Gundelsdorf: Motorradfahrer wird in Uniklinik geflogen

Der 51-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen an der Schulter und am Knie. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 26.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gundelsdorf war mit 15 Personen im Einsatz und regelte den Verkehr. (nsi)