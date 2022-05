Schorner ärgern sich über geschlossene Grüngutannahme und zugeparkte Wege

Plus Die geschlossene Grüngutannahmestelle in Schorn und Probleme mit parkenden Autos - diese Anliegen brachten die Zuhörer bei der Bürgerversammlung vor.

Die Parkplatzsituation mancherorts sowie der Zustand von Straßen und Wegen im Pöttmeser Ortsteil Schorn beschäftigte die Anwesenden bei der Bürgerversammlung ebenso wie die Schließung der Grüngutannahme vor Ort. 18 Zuhörer und Zuhörerinnen sowie vier Gemeinderäte waren in das Schützenheim in Schorn gekommen. Nach dem Bericht von Bürgermeister Mirko Ketz brachten die Zuhörer ihre Anliegen vor.