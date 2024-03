Rehling

vor 34 Min.

29-Jähriger fährt betrunken durch Rehling und wird kontrolliert

In Rehling gerät in der Nacht auf Dienstag ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gerät ein Autofahrer in Rehling in eine Polizeikontrolle. Dabei stellen die Beamten fest, dass er nach Alkohol riecht.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Rehling mit erhöhtem Alkoholwert erwischt worden. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle gegen 0.45 Uhr in der Achstraße fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille, weshalb die Einsatzkräfte die Weiterfahrt unterbanden. Außerdem erwartet den 29-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (AZ)

