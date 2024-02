Auto in Parkbucht angefahren: Unfallflucht

In Rehling wird ein geparktes Auto in der Kinderheimstraße beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Verkehrsunfallflucht hat eine bislang unbekannte Person begangen, die in Rehling ein geparktes Auto beschädigt hat. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch gegen 9.30 Uhr, nachdem die Halterin ihr Auto in der Kinderheimstraße in einer Parkbucht abgestellt hatte. Als sie nach kurzer Zeit zurückkam, stellte sie einen Schaden an der linksseitigen Heckschürze fest.

Zeugen gesucht zu dem Unfall in Rehling

Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen. (bac)