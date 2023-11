Bürgerinnen und Bürger wünschen sich Beschattung am Badesee

Bei der Bürgerversammlung tragen die Einwohner Kritik und Wünsche an den Bürgermeister heran. Es geht um Nahwärme, Radwege und Abwasserpumpen.

Unspektakulär waren die Wünsche und Anträge an den Rehlinger Bürgermeister Christoph Aidelsburger, die aus den Reihen der vielen Besucher und Besucherinnen bei der Bürgerversammlung vorgetragen wurden. Die Vorschläge und Anträge werden nun in einer der nächsten Sitzungen vom Gemeinderat behandelt und falls möglich auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Die erste Frage einer bezog sich auf einen möglichen Nahwärmeanschluss auch im Ortsteil Oberach. Geplant ist hier nach den Worten des Bürgermeisters konkret zwar nichts, doch Anfragen von potenziellen Interessenten aus dem Gewerbegebiet und von möglichen Betreibern einer solchen Anlage gebe es immer wieder. Nachdem alle Gemeinden in einem gewissen Zeitrahmen eine kommunale Wärmeplanung aufstellen und abgeben müssen, könne sich hier durchaus eine Lösung auftun, so Aidelsburger.

Abfischen in Oberach: Helfen Graskarpfen?

Ein Bürger wollte wissen, wie die Gemeinde Rehling zu einem Bürgermobil eingestellt ist und ob es in Rehling schon Überlegungen gibt. Als Vorreiter wurde dabei die Nachbarkommune Todtenweis genannt. Wie der Wortmelder ausführte, seien ihm sechs Personen bekannt, die sich für ein solches Projekt zur Verfügung stellen würden. Eine Frage bezog sich auf den maroden Zustand des Radweges zwischen dem Soccerpark und Anwalting. Hier sind nach Aussage des Rathauschefs bereits Gelder zur Sanierung im nächsten Haushaltsplan mit vorgesehen. Wohin mit der großen Menge der Mahd beim Taglilienfeld in St. Stephan wollte Werner Frei wissen. Wo und wie dieses Mähgut verwendet werden kann, soll in einem gemeinsamen Gespräch mit den Betroffenen noch geregelt werden.

Ein weiterer Punkt bezog sich auf das im letzten Jahr durchgeführte Abfischen im Badeweiher in Oberach, nachdem sich Badende über zu viele Fische beklagt hatten, die wegen des vermehrten Grasbewuchses auf dem Seegrund eher in den oberen Wasserschichten schwimmen. Ein Vorschlag von Peter Strobl war, hier spezielle Graskarpfen einzusetzen, die diesen Grasbewuchs am Seegrund minimieren, was mit Fischereifachleuten geprüft werden soll. Und noch einen weiteren Wunsch gab es für den Badesee: eine Beschattung der Fläche für die Kleinkinder, die in einem mit Sand aufgefüllten Bereich spielen und pritscheln können. "Wenn mir jemand sicherstellt, dass so etwas nicht wieder in kurzer Zeit beschädigt wird, können wir darüber reden", zeigte sich Bürgermeister Aidelsburger offen. Dazu wurde auch kritisiert, dass Verbotsschilder speziell für Hunde auf der Liegewiese ignoriert und abgerissen werden. Auch die aufgestellten Abfalleimer werden zweckentfremdet und mit mitgebrachtem Müll vollgefüllt.

Pumpe im neuen Baugebiet fällt immer wieder aus

Konsequenzen wird es im Hinblick auf die Kanalnutzung im neuen Baugebiet geben, falls sich hier nichts ändert. Eine besorgte Bewohnerin fragte nach, ob bei einem solchen Pumpenstillstand Abwasser zurück ins Gebäude fließen kann. Bereits dreimal ist hier die zentrale Abwasserpumpe ausgefallen, nachdem auch vor wenigen Wochen wieder Unmengen von Gummihandschuhen und Putzlappen samt Dispersionsfarbe dafür gesorgt hatten, dass die Pumpe ausgebaut und gereinigt werden musste. Falls sich nichts ändert, werde eine Spezialpumpe eingebaut; die Mehrkosten würden dann auf die Verursacher umgelegt, kündigte Aidelsburger an.

Eine Wortmeldung bezog sich auf zu viele zugewachsene Straßenlaternen, die durch Ausschneiden der Bäume wieder für mehr Licht in der Nacht sorgen, was besonders auch den vielen Hundebesitzern beim Gassigehen behilflich sein dürfte. Sobald die betreffenden Stellen von dem Wortmelder bekannt gegeben werden, will sich die Gemeinde darum bemühen.