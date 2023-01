Die Rehlinger Musiker suchen dringend Lehrer für Blasmusikschüler

Plus Seit der Corona-Krise tut sich der Rehlinger Musikverein zunehmend schwer, Lehrer für die Blasmusikschüler zu finden. Der Vorstand des Vereins wird komplett bestätigt.

Eine gut besuchte Generalversammlung mit schnellen Neuwahlen und eine positive Vorausschau auf das neue Vereinsjahr: Das waren die Schwerpunkte beim Treffen des Musikvereins Rehling im Sportheim in Oberach. Doch den Verein plagen auch Sorgen, was die Zukunft betrifft.