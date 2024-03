Eltern reagieren mit Unmut auf Erhöhung der Kita-Gebühren

Plus Die Gemeinde Rehling hebt die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort zwischen 40 und 70 Prozent an. Die Eltern protestieren, die Gemeinde hält das für zumutbar.

Wenn das Interesse an einer Sitzung des Rehlinger Gemeinderates so enorm ist, dass die vielen Stühle im Sitzungssaal nicht ausreichen, muss ein brisantes Thema anstehen. Vor über 30 jungen Müttern und Vätern ging es um die geplante Erhöhung der Kindergartengebühren. Das Thema hatte viele Eltern schon im Vorfeld aufgebracht. Denn ihrer Meinung nach fällt diese Erhöhung viel zu massiv aus.

In einer internen Sitzung hat sich der Gemeinderat laut Bürgermeister Christoph Aidelsburger bereits vor zwei Wochen abgestimmt. Das Gremium war sich demnach einig, dass die Gemeinde dringend handeln muss. "Denn diese massiv gestiegenen Personal- und auch viele Nebenkosten kann die Gemeinde nicht mehr alleine schultern“, sagte der Bürgermeister. Dabei war auch der komplette Elternbeirat anwesend und es wurde intensiv diskutiert. Gemeinsam wurde versucht, die Kosten für die 180 bis 200 Kinder in der Betreuungseinrichtung gerecht zu verteilen.