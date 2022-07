Martina Schwarzmann: Mit der "Anschrei-CD" durchs Homeschooling

Plus Die Kabarettistin Martina Schwarzmann erzählt in ihrem neuen Programm "ganz einfach" auf Schloss Scherneck Geschichten mitten aus ihrem Leben.

Martina Schwarzmann ist bereits Stammgast beim Kul­­tursommer auf Schloss Scher­neck (Gemeinde Rehling). Sie ist gelernte Köchin, vier­fache Mutter und Biobäuerin. Mit Geschichten aus ihrem Leben füllt sie ganze Kabarettabende und schafft es, den Schlosshof an zwei Abenden komplett zu füllen: "Ganz einfach".