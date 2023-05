Schlossbräustüberl auf Scherneck startet in die Biergartensaison

Mit einem "Probebetrieb" ist das Schlossbräustüberl auf Schloss Scherneck nach dem Pächterwechsel gestartet. Warum vorerst noch eine reduzierte Speisekarte gilt.

Fast eineinhalb Jahre lang war das Bräustüberl auf Schloss Scherneck in der Gemeinde Rehling verwaist. Jetzt, nach dem Pächterwechsel, hat es mit dem Start in die Biergartensaison geklappt. Am Sonntag war nun nach langem Umbau und Modernisierungen in dem beliebten Ausflugslokal "Probebetrieb". Dieser klappte auf Anhieb. Das Areal im Freien unter den Lindenbäumen war gleich bestens belegt.

Dies freute natürlich die neuen Wirtsleute, die Geschwister Rick und Ria Pusch, die aus Augsburg-Lechhausen stammen. Sie hatten an dem Frühlingstag mit herrlichem Biergartenwetter gleich allerhand zu tun. Die Besucherinnen und Besucher hatten offenbar regelrecht darauf gewartet, dass das Lokal wieder öffnet, denn ohne große Werbung für den Probelauf war der Andrang riesengroß. Kein Wunder bei den Möglichkeiten hier auf Schloss Scherneck, dem Ziel vieler Ausflügler aus nah und fern: Neben dem Kletterwald und dem nahen Soccerpark schätzen viele die Spazierwege in Wald und Flur, verbunden mit der Möglichkeit, anschließend einzukehren.

Probebetrieb im Schlossbräustüberl: Einige Dinge müssen optimiert werden

Wie von den Pächtergeschwistern zu erfahren war, müssen dieser Tage noch ein paar Dinge in der Gaststätte und Küche eingerichtet und optimiert werden. Bis zu den anstehenden Pfingstfeiertagen und dem erwarteten Besucherandrang in Scherneck, auch wegen der dann stattfindenden Historischen Tage (27. bis 29. Mai), will man für den Besucheransturm gewappnet sein. Dann dürfte es auch richtig voll werden. Gerade deshalb werden die Wirtsleute aber noch eine etwas reduzierte Speisenkarte anbieten, bis sich dann alles richtig eingespielt hat, auch mit dem Küchenpersonal. Man wolle sich hier langsam herantasten, hieß es.

Doch für Essen und Getränke ist ausreichend gesorgt. Die Wirtsleute freuen sich schon darauf, dass es richtig losgeht. Natürlich werden die beiden Wirtskinder von ihrer Mutter Rica Friedl, die das Bio-Hotel und Restaurant Bayerischer Wirt in Lechhausen betreibt, tatkräftig unterstützt. Bei schönem Wetter wird der Ausflugsort wieder schnell mit Leben, sprich Menschen, erfüllt sein.