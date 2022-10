Unbekannte reißen in Rehling Außenspiegel eines Autos ab

Die Polizei bittet nach einem Vorfall in Rehling um Hinweise von Zeugen: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag mutwillig ein geparktes Auto beschädigt.

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Samstag in Rehling den linken Außenspiegel eines Autos abgerissen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der schwarze Seat Ibiza an der Straße am Johannesfeld auf Höhe der Hausnummer 7 abgestellt.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter

Zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr rissen oder traten unbekannte Täter den linken Außenspiegel ab. Die Aichacher Polizei schätzt den Schaden auf circa 300 Euro und bittet unter Telefon 08251/8989-11 um Hinweise auf den oder die Täter. (nsi)