Unbekannter bricht bei Busunternehmen in Rehling ein

Über ein Fenster gelangt ein Einbrecher in die Büros eines Busunternehmens im Rehlinger Ortsteil Unterach. Der verursachte Schaden ist höher als die Beute.

Sachschaden im vierstelligen Bereich richtete laut Polizei ein Unbekannter an, der in der Nacht auf Sonntag in die Betriebsräumlichkeiten eines Busunternehmens im Rehlinger Ortsteil Unterach einbrach. Nach Polizeiangaben hebelte der Täter hierfür ein Fenster auf und durchsuchte anschließend mehrere Büros des Anwesens.

Aichacher Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Einbrecher Bargeld im dreistelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden liegt deutlich höher und wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (AZ)