Neuer Kanal, neue Straße: In Reicherstein sind Vollsperrungen nötig

Plus Die Kanalsanierung und die Erneuerung der Ortsdurchfahrt stehen im Mittelpunkt der Bürgerversammlung in Reicherstein. Raser sollen es künftig schwerer haben.

Der Mischwasserkanal und die Ortsdurchfahrt sollen im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein umfassend saniert werden. Wie der Ablauf geplant ist und welche Einschränkungen auf die Anwohner und Anwohnerinnen zukommen, wurde am Mittwochabend bei einer Bürgerversammlung im voll besetzten Kultursaal im Pöttmeser Rathaus erläutert.

Eine Kanalzustandsbewertung mithilfe einer Kamera hatte ergeben, dass weite Teile des Kanalsystems in desolatem Zustand sind. Abplatzungen, Abbrüche und Undichtigkeiten machen eine sofortige Sanierung nötig. Da auch die Ortsdurchfahrt erneuert werden soll, müssen sinnvollerweise die Kanalarbeiten bis zum Baubeginn der Straßenarbeiten abgeschlossen werden. Der erste Bauabschnitt hat bereits begonnen, gearbeitet wird üblicherweise entgegen der Fließrichtung – in diesem Fall von Norden nach Süden.