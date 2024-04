Schießen-Luftgewehr

Wieder gescheitert: Tagberg Gundelsdorf verpasst Aufstieg erneut knapp

Plus Die Gundelsdorfer Luftgewehrmannschaft scheitert zum vierten Mal an der Qualifikation zur Bayernliga. Bayer Leverkusen macht dem Team Mut.

Von Sebastian Richly

Am Ende fehlten den Tagbergschützen aus Gundelsdorf 13 Ringe. 13 Ringe, die in diesem Fall über Aufstieg und Nichtaufstieg in die Bayernliga entschieden. Bei den Qualifikationswettkämpfen in Hochbrück schoss die Luftgewehrmannschaft von Tagberg insgesamt 3857 Ringe und bestätigte somit seinen Schnitt aus der Saison in der Oberbayernliga. Am Ende belegte der Meister der Oberbayernliga West den undankbaren dritten Platz von acht Teilnehmern. Warum es am Ende doch nicht reichte und warum die Enttäuschung schnell verflogen war.

Verpassten den Aufstieg in die Bayernliga: Die Gundelsdorfer (von links) Michael Schaitz, Roland Obermaier, Michael Pfaffenzeller, Marina Settele und Michaela Meier. Foto: Gottfried Schmid

"Ich mache keinem einen Vorwurf. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Natürlich ist es extram bitter, wenn du wieder so knapp scheiterst, aber was willst du machen. Wir haben unseren Schnitt geschossen, aber die anderen waren besser bzw. hatten mehr Glück", bilanzierte Tagbergs Sportlicher leiter Gottfried Schmid. Vor allem der Start im ersten Durchgang misslang dem Quintett aus Gundelsdorf. Schmid: "Vielleicht war es die Nervosität. Natürlich ist Druck da, weil man weiß, worum es geht. Wir haben rund 15 Schüssen gebraucht, bis die Lockerheit da war." Bestes Beispiel war Topschütze Michael Schaitz, der beim Probeschießen 15 Mal in Folge eine Zehn traf und dann zum Start dreimal nur neun Ringe erzielte.

