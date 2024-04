Schiltberg

18:00 Uhr

Baugebiete bewegen die Schiltberger auf der Bürgerversammlung

In Schiltberg sind derzeit mehrere Neubaugebiete in Planung beziehungsweise bereits nahezu erschlossen.

Plus In Schiltberg stehen in den nächsten Jahren größere Projekte an. Bürger bemängeln bei der Versammlung die Kommunikation bei der Erschließung neuer Baugebiete.

Von Thomas Weinmüller

Guten Zuspruch fand die Bürgerversammlung der Gemeinde Schiltberg. Mit mehr als 70 Gästen war die Stube des Bürgerhauses gut gefüllt. Bürgermeister Peter Kellerer gab seinen Bericht über das abgelaufene Jahr ab und schaute dabei auch in die Zukunft der Weilachtalgemeinde. Ein Thema waren die Baugebiete der Kommune.

Die größte Investition war das erste Feuerwehrauto überhaupt für die Wehr im Ortsteil Ruppertszell, getätigt für rund 220.000 Euro. Der Breitbandausbau in Allenberg und Rapperzell ist abgeschlossen und kostete rund 800.000 Euro. Anteil Kommune: 80.000 Euro. Für die Instandhaltung von Kläranlagen, Pumpstationen, Kanalleitungen und Wegebau wurden im gesamten Gemeindegebiet etwas mehr als 100.000 Euro ausgegeben.

