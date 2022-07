Bekommt Schiltberg eine Sicherheitswacht?

Plus Die Aichacher Polizei stellt im Schiltberger Gemeinderat ein Konzept für eine Sicherheitswacht vor. Dieser muss entscheiden, ob er dafür Bedarf sieht.

Das Einzugsgebiet der Polizeiinspektion Aichach ist eines der wenigen in Nordschwaben, welches im Moment noch über keine Sicherheitswacht verfügt. Das könnte sich langfristig ändern. Polizeihauptkommissar Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, stellte ein Konzept für eine Sicherheitswacht im Schiltberger Gemeinderat vor.