Der Nachfolger von Aichachs Polizei-Chef Weberstetter steht fest

Weberstetter geht nach 44 Jahren im Polizeidienst und fünf Jahren als Leiter der Inspektion Aichach, in den Ruhestand. Sein Nachfolger kommt aus Augsburg.

An der Spitze der Polizeiinspektion Aichach steht ein Wechsel an. Ende Juli geht Dienststellenleiter Erich Weberstetter laut Mitteilung in den Ruhestand. Hinter ihm liegen dann 44 Jahre Polizeidienst. Nun steht sein Nachfolger fest.

Erster Polizeihauptkommissar Erich Weberstetter leitete seit August 2016 die Geschicke der Polizeidienststelle im Herzen des Wittelsbacher Lands, nachdem er dort bereits neun Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter im Einsatz war. Weberstetter folgte damals an der Spitze der Aichacher Polizei auf Rudolf Rothhamer, der in den Ruhestand ging.

Pressesprecher Michael Jakob wird Leiter der Polizei Aichach

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag mitteilt, steht nun fest, wer am 1. August die Nachfolge von Erich Weberstetter antritt. Es handelt sich um Polizeihauptkommissar Michael Jakob. Er ist gebürtiger Augsburger und wohnt, wie er auf Anfrage erzählt, seit ein paar Jahren im Landkreissüden.

Michael Jakob wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Aichach. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Der 50-jährige gebürtige Augsburger begann 1991 seine polizeiliche Ausbildung in der dritten Qualifikationsebene. Danach war er zwei Jahre bei einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei und fünf Jahre bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München im Dienst. 2001 Jakob zum Polizeipräsidium Schwaben Nord und war zehn Jahre als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 und vier Jahre als Außendienstleiter in Nordschwaben im Einsatz. Seit 2015 ist Michael Jakob Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Die Amtseinführung durch Polizeipräsident Michael Schwald findet Ende Juli in Aichach statt. Bei dieser Feierlichkeit wird auch Erich Weberstetter offiziell verabschiedet. (AZ/jca)