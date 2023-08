Schiltberg

Geplanter Kiesabbau sorgt in Gundertshausen für Unmut

Bei Aufhausen ist der Abbau von Sand und Kies geplant. Das Vorhaben stößt in Gundertshausen auf Protest.

Plus Bei Aufhausen soll künftig Kies und Sand abgebaut werden. Aus Gundertshausen kommen 30 Einwände. Denn im Ort gibt es keinen Gehweg.

Fast 20 Besucherinnen und Besucher fanden sich zur jüngsten Gemeinderatssitzung im Schiltberger Rathaus ein. Ein großer Teil davon war aus dem Ortsteil Gundertshausen. In Aufhausen soll nämlich künftig Kies und Sand abgebaut werden. Diese Vorhaben stößt auf wenig Gegenliebe.

Das Problem an den Plänen ist aus Sicht der Bevölkerung, dass die schwer beladenen Lastwagen nun von Montag bis Samstag durch den kleinen Ortsteil donnern sollen. Noch ist der geplante Geh- und Radweg in Gundertshausen nicht realisiert und das Gefahrenpotenzial würde sich dadurch erhöhen. Die Gundertshausener Dorfgemeinschaft bewies in diesem Zusammenhang wieder einmal, wie schnell sie etwas auf die Beine stellen kann.

