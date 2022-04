Schiltberg investiert in schnelles Internet und in die Kläranlage

Plus Die Gemeinde Schiltberg plant für 2022 fast zwei Millionen Euro für Investitionen ein. Auch für die Ausstattung der Feuerwehren wird viel Geld ausgegeben.

Rund 1,9 Millionen Euro möchte die Gemeinde Schiltberg im Jahr 2022 an Investitionen tätigen. Das ergibt sich aus dem Investitionsprogramm, das Kämmerer Bernd Bitzl dem Gemeinderat vorstellte. Allein über ein Viertel der Summe, nämlich 500.000 Euro, müssen die Schiltberger für den Umbau und die Renovierung ihrer Kläranlage bereitstellen, damit eine wasserrechtliche Genehmigung für weitere zehn Jahre erteilt werden kann.