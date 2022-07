Schiltberg will kein Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen

Plus Eine Bauvoranfrage für ein Haus mit sechs Wohnungen führt im Schiltberger Rat zur Grundsatzdiskussion: Großzügig sein bei Nachverdichtung oder Gleichbehandlung?

Für ordentlich Gesprächsbedarf im Gemeinderat sorgte eine Bauvoranfrage aus der Unteren Ortsstraße in Schiltberg. Was ursprünglich vermutlich eher als Formalität gedacht war, entbrannte schnell zur Grundsatzdiskussion.