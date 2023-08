Sielenbach

Klosterfest an Mariä Himmelfahrt zieht Hunderte nach Sielenbach

Pater Norbert Rasim zelebrierte mit Frater Fabian und Frater Augustinus den feierlichen Gottesdienst im Klostergarten in Sielenbach umrahmt von den Fahnenabordnungen der Vereine.

Plus Rund 500 Marienverehrer feiern gemeinsam zuerst Gottesdienst im Klostergarten der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum – und hinterher im Klosterhof bei Rollbraten und Kuchen.

Von Thomas Weinmüller

Die Himmelfahrt von Maria, der Mutter von Jesus Christus, am 15. August wird in Sielenbach mit dem Klosterfest gebührend gefeiert. Den Höhepunkt der kirchlichen Feierlichkeiten ist wie jedes Jahr der gemeinsame Gottesdienst im Klostergarten der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, den in diesem Jahr rund 500 Gläubige gemeinsam gefeiert haben – und das bei strahlendem Sonnenschein.

Prozession zieht vor dem Gottesdienst durch Sielenbach

Zuvor zog eine Prozession durch die Gemeinde. Mit dabei waren die Fahnenabordnungen der Schützen, der Feuerwehr, Veteranen, Burschenverein und Mitglieder des Partnerschaftsvereins. Gemeinsam mit den Mitgliedern des blauen Bundes, den Geistlichen der Wallfahrtskirche und den Ministranten, startete nach einem kurzen Gebet an der Martinskapelle der Zug mit dem Marienlied "Maria Dich lieben" angeführt von der Blaskapelle Sielenbach. Der blaue Bund trug dabei nicht nur die Marienfahne, die erst vor einigen Jahren wiedergefunden wurde, sondern auch das Gnadenbild der Muttergottes. Dieses steht normalerweise in der Wallfahrtskirche. Neben einigen Marienliedern wurde auch die Litanei zur Schmerzensmutter auf den Weg nach Maria Birnbaum gebetet.

