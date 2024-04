Komödie in Sielenbach: Zahnlos, aber nicht wehrlos im "Greisenglück"

Im Theater-Seniorenheim bleibt kein Auge trocken: Opa Müllerschön und sein Freund Paule mischen den Laden auf. Die Komödie ist noch zweimal im Pfarrheim zu sehen.

Das Leben im Seniorenheim „Greisenglück“ könnte so schön sein für Opa Fred Müllerschön (Nick Kreppold). Wäre da nicht die Schwester Oberin (Julia Straßmair), die mit eiserner Hand das Glück der Greise zu zerstören versucht. Im neuesten Stück des Theatervereins Sielenbach, „Dreistes Stück im Greisenglück“, kann der Zuschauer erleben, wie „schöne Opa Müller“, wie die türkische Reinigungskraft Fatima, die herzensgute Seele im Greisenglück, gerne sagt, gemeinsam mit seinem etwas wunderlichen Freund „Paule“ versucht, sich gegen die drakonischen Methoden der Heimleitung aufzubäumen.

Reinigungskraft Fatima wird zur Verbündeten der Greise

Paule wird urkomisch verkörpert von Martin Straßmair. Dieser hatte kaum die Bühne zu seiner ersten Szene betreten, da brach das Publikum schon in Heiterkeit aus. Die beiden haben Hilfe von Müllerschöns Enkelin Karin (Veronika Schober) und deren Freund Alex (Michael Deißer). Der Schwank in drei Akten von Bernd Gombold besticht durch herrliche Situationskomik und sorgt für zahlreiche Lacher durch unerwartete Wendungen und die pfiffigen Ideen von Opa Müllerschön. Fatima, genial interpretiert von Bettina Plöckl, hat Mitleid mit den alten Leuten und wird ebenfalls zur Verbündeten. Sie sieht schon lange, wie die liebenswürdigen Senioren von der sehr glaubhaft dargestellten Schwester Oberin mit „Schmalspurfrühstück“ bestraft werden und wie ihnen gar Fixierung im Bett mit Magensonde, Katheter und Windeln angedroht wird.

Schwerhörige Rentnerin träumt von Hochzeit mit Opa Müllerschön

Der Plan des rüstigen Opas gestaltet sich immer komplizierter, als mitten in der Nacht ein Rocker in Lederkluft im Zimmer des Heims auftaucht und die einsame und vor allem hochgradig schwerhörige Rentnerin Irma Bücheler (Sandra Thurn) von einer Hochzeit mit Müllerschön träumt. Hermann Müllerschön (Fred Schneider), Sohn, und dessen krankhaft geizige und geldgierige Frau Berta (Melanie Asam) spekulieren schon lange auf das Geld des Rentners. Sie lassen nichts unversucht, von ihm ein unterschriebenes Testament zu bekommen, selbst auf dem Sterbebett versuchen sie, ihm eine Unterschrift abzuringen. Unerwartet taucht auch noch der verlorene zweite Sohn Josef (Jürgen Oswald) aus Mallorca auf und sorgt für Unruhe. Bis Opa Müllerschön der Kragen platzt und er den Spieß umdreht. Mit vereinten Kräften treiben er und Opa Paule die „Schwester Rabiata“, wie sie die Heimleitung gerne nennen, an ihre Grenzen und schmieden einen gewitzten Plan, um den geldgierigen Söhnen eins auszuwischen.

Die „zahnlosen Gesellschaftslasten“, wie die Rentner respektlos genannt werden, sind alles andere als wehrlos und schlagen zurück. Warum Fatima plötzlich tanzt und vor Schlangen, Drachen und Dinosauriern davonläuft, wer des Nachts AC/DC hört und wer mit dem Putzwagen einkaufen fährt, wird Theaterfreunden auch noch am kommenden Wochenende vorgespielt. Der Theaterverein Sielenbach begeisterte bei der Premiere am Ostersonntag die Zuschauer im voll besetzten Pfarrheim. Das Publikum war bester Stimmung und klatschte fröhlich im Takt bei den Musikeinlagen. Die Schauspieler des Stücks ernteten Szenenapplaus im Überfluss.

Eine vergessene Requisite sorgt für ungeplanten Lacher

Für einen ungeplanten Lacher sorgte eine vergessene Requisite. Als Alex, alias Michael Deißer, seine Freundin Karin Müllerschön anrufen wollte, stellte er fest, dass er kein Handy dabei hatte. Doch auf das Sielenbacher Publikum ist Verlass, ein Leihgerät aus dem Zuschauerraum wurde unter herzlichem Gelächter schnell zur Verfügung gestellt und die Szene konnte weitergespielt werden. Nach knapp drei Stunden blieb kein Auge trocken und nach gefallenem Vorhang wurde noch lange applaudiert.

Aufführungen Am Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April, jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr zeigt der Theaterverein Sielenbach nochmals ein „Dreistes Stück im Greisenglück“ im Pfarrheim. Kartenbestellungen bei Annemarie Schober unter der Telefonnummer 0170/5795651.