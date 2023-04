Wenn die Gemäldemafia in Sialabo ihr Unwesen treibt, wirds kurios

Plus Das Ensemble der Sielenbacher Theatergruppe füllt bei der Premiere von "Gemäldedieben auf der Spur" den ganzen Pfarrsaal und begeistert mit der kriminalistischen Komödie.

Da staunt Christa Friedrich (herrlich bissig gespielt von Julia Straßmair) nicht schlecht, als ihr Mann, Landwirt Martin (Jürgen Aidelsburger), ihr und der Tochter Janine (Johanna Schober) scheinbar selbstlos einen dreitägigen Wellnessurlaub spendiert. Sogar geputzt hat der Göttergatte bei ihrer Rückkehr. Zu Recht vermuten die Damen des Hauses Friedrich, dass hier etwas faul ist. Mit dem Stück "Gemäldedieben auf der Spur" begeistert das Ensemble der Sielenbacher Theatergruppe die 150 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei der Premiere am Ostersonntagabend ist das Pfarrheim bis auf den letzten Platz belegt.

Zurück zur Geschichte: Landwirt Martin hat die Abwesenheit von Frau und Tochter genutzt um ein wertvolles Bild, welches Janine nach ihrer Hochzeit erben soll, fälschen zu lassen. Die äußerst attraktive Malerin Dana Schulz (Veronika Schober) hat für Martin eine praktisch identische Kopie hergestellt, da der Landwirt befürchtet, dass die berüchtigte Gemäldemafia, welche im Umland um "Sialabo" ihr Unwesen treibt, das wertvolle Bild stehlen könnte.