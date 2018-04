Doppelsieg für Weixler in Hockenheim

21.04.2018

Zum Saisonstart reiste Motorsportler Pirmin Weixler zusammen mit seinem Renncoach Tom Hochpointner zum Hockenheimring, wo er seine ersten beiden Läufe zum Mazda MX 5 Turbo-Cup absolvierte. Es endete für den Inchenhofener Rennfahrer nach Anfangsproblemen höchst erfolgreich mit zwei Siegen.

Weixler ging beim Qualifying motiviert auf die Strecke, fühlte sich wohl im Auto und kam in den ersten Runden gut zurecht. Allerdings bemerkte er dann in den folgenden Runden, dass er auf der langen Geraden zur Spitzkehre hin eine stark nachlassende Bremswirkung hatte. „Zum Glück sind dort die asphaltierten Auslaufwege großzügig vorhanden, doch bei Geschwindigkeiten über 200 Stundenkilometer kommt einem die Reifenstapel schneller näher, als man es sich vorstellen kann.“ Nach Rücksprache über Funk mit seinem Team musste er seinen Fahrstil entsprechend anpassen und früher vor den Kurven bremsen und konnte somit keine schnellen Rundenzeiten absolvieren. Am Ende des ersten Qualifying reichte es somit nur für die drittschnellste Zeit.

In der Pause bis zum zweiten Qualifying machte sich nun das Team von Weixler auf Fehlersuche, um die Probleme an der Bremse zu finden. So tauschte man die Bremsflüssigeit und kontrollierte noch mal die Bremsscheiben und -klötze auf möglichen Verschleiß. Daraufhin war Weixler guter Dinge und wollte ein gutes zweites Qualifying fahren, aber auch hier stellte er sehr schnell fest, dass die Bremse zwar etwas besser war, aber noch lange nicht perfekt, um späte und harte Bremspunkte für schnelle Rundenzeiten zu setzen. So musste auch hier Weixler seinen Konkurrenten die Startplätze eins und zwei überlassen und sich erneut mit der drittschnellsten Zeit zufrieden geben.

Die Hoffnung lag nun auf die beiden Sonntagsrennen. Hier ging es in erster Linie darum, die erste Runde im großen Starterfeld zu überstehen, um nicht in einen Startunfall verwickelt zu werden. Dies gelang Weixler in beiden Rennen sehr gut und so konnte er sich auf seinen eigenen schnellen Rhythmus konzentrieren unter Rücksicht seiner noch nicht optimal funktionierenden Bremsanlage. Weixler konnte so natürlich nicht um bessere Positionen fahren, profitierte aber von technischen Problemen und Fahrfehlern seiner Konkurrenten in beiden Rennen. Dank ruhiger und konzentrierter Fahrweise schaffte es Weixler, sein Rennauto jedes mal ohne Schaden und Fahrfehler ins Ziel zu bringen und wurde mit einem Doppelsieg zum Auftakt belohnt. (wxl)

