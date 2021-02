08:42 Uhr

FC Pipinsried verlängert mit Cipolla und Jike

Der FC Pipinsried bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Die Talente Marvin Jike und Paolo Cipolla verlängern. Mit Jannik Fippl kommt ein Defensiver.

Offensivspieler Paolo Cipolla bleibt dem FC Pipinsried auch in den beiden kommenden Spielzeiten erhalten. Der 24-Jährige ist die positive Überraschung in dieser Saison beim FCP. Cipolla kam vor der Saison vom Kreisligisten TSV Indersdorf und entwickelte sich beim Bayernliga Spitzenreiter zur Stammkraft. Aufgrund einer Verletzung kam Cipolla nur auf elf Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte. Der Sportliche Leiter Tarik Sarisaka freut sich darauf, dass Cipolla dem FCP erhalten bleibt: „Paolo Cipolla hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Wir sind zu 100 Prozent von seinem Potenzial überzeugt und hoffen, dass er in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze unserer Mannschaft wird.“

Marvin Jike bleibt beim FCP. Bild: Hubert Fesl

Auch Marvin Jike bleibt dem FCP zwei weitere Jahre erhalten. „Die Vorfreude auf die Regionalliga hat den Ausschlag für meine weitere Zusage gegeben“, so der Angreifer. Mit Jannik Fippl gibt es auch einen Neuzugang. Nach seiner letzten Station DJK Don Bosco Bamberg in der Bayernliga Nord trainiert der Abwehrspieler bereits mehrere Male mit der Mannschaft.Tarik Sarisakal freut sich: „Jannik Fippl hat seine Qualität unter Beweis gestellt. Er ist im Defensivverbund flexibel einsetzbar.“ (AZ)

