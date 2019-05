15.05.2019

Miksch bleibt Volleyball-Chef

Stefan Böck wird Stellvertreter in Aichacher Abteilung

Abteilungsleiter Christian Miksch blickte auf der Jahreshauptversammlung der Aichacher Volleyballer auf das Jahr zurück.

Fünf Teams starteten in der Punkterunde, der größte Erfolg gelang der Zweiten Damenmannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga. Doch auch die Erste Damenmannschaft überzeugte mit einem vierten Platz in der Bezirksklasse. Die Herren konnten mit neuen Spielern in der Kreisliga Fuß fassen. Zudem kann Trainer Alfred Reichart einen großen Zuwachs an Jugendspielern verzeichnen, sodass in der neuen Saison wahrscheinlich eine Jugendmannschaft gemeldet werden kann. Bei den Mädchen wird eine U20 an den Start gehen, welche sich in der vergangenen Saison als Vizemeister für die Schwäbischen Meisterschaften qualifizierte. Für die weibliche U14 suchen die Volleyballer noch Nachwuchs. Das Mixed-Training findet stetig mehr Anklang. Unterstützung kann der TSV noch bei den Trainern gebrauchen.

Bei den Neuwahlen wurde Miksch erneut zum Abteilungsleiter gewählt. Doch auch Miksch Arbeit wurde von den Mitgliedern honoriert. Die Stellvertretung übernimmt Stefan Böck, der das Amt von Franziska Paßreiter übernimmt. Kassenwart bleibt Selina Jung. Hinter den drei Spitzen agiert auch in der kommenden Amtszeit ein Team, das sich verschiedenen Aufgabenbereiche aufteilt. (vb)

Themen Folgen