22:32 Uhr

Pipinsried geht bei Heimauftakt zu Boden Lokalsport

FCP unterliegt dem SV Wacker Burghausen.

Die zweite Niederlage im zweiten Match gab es für den FC Pipinsried, der damit weiterhin am Tabellenende steht. Das Team um Spielertrainer Fabian Hürzeler verlor gegen den SV Wacker Burghausen mit 1:2. Zwei Treffer Mitte der ersten Halbzeit brachten den FCP ins Hintertreffen.

Die Gastgeber hatten den besseren Beginn, übernahmen das Kommando. Doch als Burghausen das erste Mal vor das Tor der Hausherren kam, stand es auch schon 0:1. Nach einer Hereingabe hatte Stefan Wächter keine Mühe einzulochen (13.). Das beflügelte die Gäste und lähmte die Aktionen der Hausherren. FCP-Keeper Thomas Reichlmayr hätte beinahe für das 0:2 gesorgt, als er einen Gegner anschoss, der Ball flog aber über den Kasten (19.). Nur zwei Minuten später spitzelte Julien Richter Michael Denz den Ball vom Fuß, setzte zu einem Solo über den halben Platz an und schoss beherzt ein. „Wir haben das Spiel bis zur 60. Minute kontrolliert. Danach hatte Pipinsried dann mehr vom Spiel und unser Torhüter Franco Flückiger hat zwei, drei Mal hervorragend pariert“, ließ Burghausens Trainer Wolfgang Schellenberg wissen. So kam die Heimelf nach einem Pass in den Lauf von Marian Knecht noch zum Anschlusstreffer, zu mehr reichte es nicht. „Auch wenn Pipinsried am Schluss mehr vom Spiel hatte, so ist unser Sieg in der Summe der 90 Minuten gerechtfertigt“, so Schellenberg. (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Morou, Denz, Basta (88. Höng), Cekic, Grahammer, Berger (85. Nsimba), Hürzeler, Burkhard (71. Wargalla), Knecht, Schmidt

Tore 0:1 Wächter (13.), 0:2 Richter (21.), 1:2 Knecht (72.)

Schiedsrichter Hanslbauer (Altenberg) Zuschauer 460

