Rehling überrascht

Alpenrose schlägt Willprechtszell. Gundelsdorf verliert weiter an Boden

Der dritte Schießtag stand für die höherklassigen Schützen am Wochenende an. Dabei lief es für die Teams aus dem Wittelsbacher Land eher durchwachsen.

So auch erneut für die Luftgewehrschützen von Tagberg Gundelsdorf. Der Mitfavorit kam auch in Olching nicht über einen Sieg und eine Niederlage hinaus und ist mit einer Bilanz von 6:6 aktuell weit vom Meistertitel entfernt. Keine Probleme hatten die Gundelsdorfer im ersten Duell mit den Wildschützen aus Pentenried. Roland Obermair (391), Michaela Meier (384), Maria Heigemeir (379), Simone Westermair (380) und Patricia Stelz (375) ließen beim 5:0 nichts anbrennen. Ganz anders verlief das zweite Schießen gegen die Gastgeber von Gemütlichkeit Olching. Obermair setzte sich zwar an eins knapp mit 389 gegen Lisa Saiko (388) durch. Ebenso knapp unterlag Meier (384) gegen Eva-Maria Schindler. An drei hatte Maria Heigemeir mit 378 Ringen klar das Nachsehen gegenüber Peter Saiko (382). Zwei Ringe fehlten Simone Westermair an vier gegen Hans-Georg Loder (382:380). Da half auch der deutliche Erfolg von Patricia Stelz (377) gegen Marianne Schmid-Maier (373) nichts mehr.

Für eine Überraschung sorgten die Alpenrose-Schützen in der Bezirksoberliga Nord-West der Luftgewehrschützen. Beim Tabellenführer Almenrausch Willprechtszell gab es einen 1518:1512-Erfolg und damit den ersten Saisonsieg. Bei den Gastgebern lief es alles andere als gut. Anna Birkmeir, zuletzt mit 389 Ringen, schaffte diesmal nur 375 Ringe. Auch Thomas Braunmüller blieb mit 377 Ringen unter seinen Möglichkeiten wie auch Bruder Michael, der zuletzt 383 und 385 Ringe ablieferte. Einzig Wolfgang Fritz konnte mit 381 Ringen die Erwartungen erfüllen. Großen Anteil am Rehlinger Erfolg hatte natürlich Carolin Limmer mit 386 Ringen. Auch Pia Schapfl überzeugte mit 384. Schwester Melanie schaffte mit 376 Ringen ihr bislang bestes Ergebnis dieser Runde. Luisa Schopf machte mit 372 Ringen den Gesamtsieg perfekt. Neues Schlusslicht sind die Gemütlichkeitsschützen aus Todtenweis, die gegen das Team Großinzemoos mit 1519:1541 verloren. Außerdem bezwang Alberzell Gallenbach mit 1529:1507. (sry- mit at)