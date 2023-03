Aichacher Basketballer gehen im Spitzenspiel unter

Plus Bezirksklasse: Aichach verliert hoch in Wertingen und kann aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden.

Die Aichacher Basketballer haben das Spitzenspiel der Bezirksklasse beim BSC Wertingen deutlich mit 51:79 verloren und kann aus eigener Kraft den Aufstieg nicht mehr schaffen.

Der gerade erst genesene Spielertrainer Henoch Nya Ekombo, konnte zum wichtigen Rückspiel nur mit sechs weiteren einsatzfähigen Spielern anreisen. Wichtige Kräfte wie der offensiv starke Flügelspieler David Klein oder der Aufbauspieler Phil Kolb fehlten. Ziel des Spiels war, zumindest den direkten Vergleich gegen die Wertinger Mannschaft zu gewinnen, was durch einen Sieg, oder eine Niederlage mit weniger als 17 Punkten Differenz zu bewerkstelligen gewesen wäre.

Aufbauspieler nutzt Aichacher Zonenverteidigung für Drei-Punkt-Würfe

Die nach ihrer 17-Punkte-Niederlage gegen Aichach vor vier Wochen hoch motivierten Gastgeber traten mit einer deutlich tiefer besetzten Bank an. Dennoch waren die Aichacher Spieler zunächst zuversichtlich und erspielten sich eine Führung, bis die Wertinger in der siebten Minute zum 10:10 ausgleichen konnten. Diese spielten konsequent weiter und ließen bis zur Viertelpause keine Aichacher Punkte mehr zu (20:10). Im zweiten Viertel nutzte vor allem der gegnerische Aufbauspieler Betim Buja die Zonendeckung der Gäste und erzielte in den ersten vier Minuten vier Dreipunkttreffer, bevor er den zweiten Spielabschnitt – ebenfalls mit einem Dreier – zum 47:24 beendete. In der zweiten Halbzeit stellte der Aichacher Coach auf Manndeckung um und unterband weitere Dreipunkt-Treffer. Nun aber spielten die Wertinger ihre körperliche Überlegenheit unter den Körben aus und punkteten hier immer wieder gegen die zunehmend erschöpft wirkenden Aichacher.

Mit der hohen Niederlage rutscht der TSV auf Tabellenplatz drei ab. Sollte am Wochenende Schrobenhausen 3 den BSC Wertingen schlagen und Aichach sein Heimspiel (Sonntag, 26. März, 17 Uhr, Halle Nord) gegen den PSV Ingolstadt, sowie die letzte Partie der Saison am Sonntag, 2. April, gegen den Tabellenfünften Donauwörth gewinnen, darf die Mannschaft wieder hoffen. (raul)

TSV Aichach Eberlein (19), Stancu (14), Nya Ekombo (9), Schiebelbein (6), Bahcekapili (2), Dündar (2), Rappel.