Von Sylt bis nach Oberstdorf: Oberbernbacher läuft durch Deutschland

Viktor Reger aus Oberbernbach joggt durch Deutschland. Gestartet ist er in Sylt, sein Ziel ist Oberstdorf. Das steckt hinter dem Vorhaben des 43-Jährigen.

Viktor Reger aus Oberbernbach durchläuft Deutschland einmal von Norden nach Süden. Gestartet ist der 43-Jährige vergangene Woche in Sylt. An der Nordseeküste (siehe Bilder) machte er sich joggend auf. In rund 20 Tagen will der Oberbernbacher Oberstdorf erreichen. Der Besitzer einer Schreinerei läuft seit dem 1. Januar täglich 50 Kilometer und will so einen neuen Weltrekord aufstellen.

Der Oberbernbacher hat eine lange Strecke vor sich. Foto: Tatjana Reger

„Immer nur in Aichach-Friedberg laufen, ist auf die Dauer auch etwas langweilig“, so begründet Reger seinen Lauf durch Deutschland. Der Oberbernbacher läuft auch für einen guten Zweck. Mit seinen Läufen unterstützt der Extremläufer die Aktion „Unterwegs gegen Krebs“. Interessierte können sich Reger anschließen. (sry-)

