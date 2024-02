Torjäger kommt: TSV Rehling holt spielenden Co-Trainer

Die Fußballer des TSV Rehling gehen mit einem neuen Co-Trainer in die Restsaison. Torjäger Frederic Arndt soll mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Neuigkeiten gibt es in der Winterpause beim TSV Rehling. Der A-Klassist besetzt die frei gewordene Stelle des Co-Trainers mit Frederic Arndt.

Der 34-Jährige übernimmt das Amt von Peter Langhans, der aufgehört hatte. Im Gegensatz zu Langhans wird Arndt die Mannschaft auch auf dem Feld unterstützen. Der Angreifer kommt vom West-A-Klassisten SpVgg Deuringen an den Lechrain. Dort war Arndt seit Sommer 2022 für die zweite Mannschaft als Trainer verantwortlich, half aber auch auf dem Feld immer Mal wieder in der Ersten aus. In drei Spielen erzielte er dabei vier Treffer. Überhaupt ist Arndt sehr torgefährlich, in der vergangenen Spielzeit kam er auf 27 Treffer in 17 B-Klasse-Spielen. Arndt stammt aus der Jugend des SV Bergheim, für den er viele Jahre aktiv war. Danach war er noch für den TSV Göggingen, den SSV Bobingen und die DJK Göggingen am Ball. 2020 kam dann der Wechsel nach Deuringen. „In seinen bisherigen Stationen bewies er stetig seine Torjäger-Qualitäten, die uns sicherlich im Kampf um den Klassenerhalt helfen werden“, so Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher.

Zur Winterpause belegen die Lechrainer den vorletzten Platz der A-Klasse Ost. Der Vorsprung auf das Schlusslicht beträgt lediglich einen Zähler. Verlassen haben den TSV Maximilan Lachenmayr (Mühlhausen) und Robert Lachenmayr (Laimering). (AZ/Foto: FuPa)