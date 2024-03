Bittere Pleite gegen Rain: FC Pipinsried ist offensiv zu harmlos

Der FC Pipinsried verliert das Absteigerduell mit dem TSV Rain. Nach vorn geht wenig beim Dorfklub. Wie Trainer Martin Weng die Niederlage einschätzt.

Einen Fehlstart legte der FC Pipinsried nach der Winterpause hin. Im ersten Pflichtspiel des jahres gab es eine 0:1-Niederlage gegen Mitabsteiger TSV Rain. Für FCP-Trainer Martin Weng war es doppelt bitter.

Denn der Dasinger war vor seinem Engagement in Pipinsried bei Rain tätig. Vor dem Spiel machte er klar. „Es ist für mich als Ex-Rainer natürlich ein besonderes Spiel, ebenso wie für einige Spieler. Wir haben im Hinspiel nicht gewonnen, das wollen wir jetzt nachholen“, so Weng. Doch daraus wurde nichts. Vor allem offensiv war der FCP über die gesamten 90 Minuten zu harmlos. Und der Gegentreffer war auch noch ein „Geschenk“, wie es der Coach nannte. In der 35. Minute köpfte Marc Sodji nach einem individuellen Fehler zur Rainer Führung ein. Weng. „Das war eine extrem ärgerliche Niederlage. Wir haben uns das auch selber zuzuschreiben, schenken dem Gegner durch einen individuellen Fehler das 1:0 und haben es selbst über die kompletten 90 Minuten nicht geschafft, Rain vor Probleme zu stellen oder Torgefahr auszustrahlen.“

Durch die Einwechslungen von Neuzugang Simon Kampmann und Yomi Scintu zur Pause wollte der FC Pipinsried den Druck erhöhen, was zunächst auch gelang. Der Dorfklub drängte auf den Ausgleich, ohne die ganz große Gefahr auszustrahlen. Rain lauerte auf Konter. In der 70. Minute konnte Gabriel hasenbichler gerade noch gestoppt werden. Der FCP versuchte alles, aber vergebens. „Speziell mit Ball hatten wir viel zu wenig Intensität in unserem Spiel, zu wenig Sprints, zu wenig Tempoläufe und auch wenn es Rain dann leidenschaftlich verteidigt hat, haben wir es ihnen aber zu einfach gemacht“, so Weng. (sry-)