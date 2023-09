Der FC Pipinsried empfiehlt sich für den Pokal am Dienstag

Die Mannschaft von Trainer Martin Weng gewinnt in der Fußball-Bayernliga in Sonthofen mit 1:0. Das Tor des Tages fällt schon in der dritten Minute.

Der FC Pipinsried ist zurückgekehrt in die Siegesspur. Nach fünf Spielen ohne dreifachen Punktgewinn klappte es am Samstag wieder beim FC Sonthofen, die Fußballer aus dem Dachauer Hinterland setzten sich mit 1:0 durch. Das Tor des Tages kam bereits in der dritten Minute zustande. Daniel Gerstmayer verlängerte in einer Szene per Kopf, der Ball landete bei Benedikt Wiegert, der noch einen Haken schlug, ehe er zum zweiten Saisontreffer vollendete.

Dieser Sieg kam für den Absteiger aus der Regionalliga Bayern gerade zur rechten Zeit, denn am Dienstag, 5. September, steht um 17.15 Uhr das nächste Spiel im Toto-Pokal auf Verbandsebene an. Dann empfängt das Team von Trainer Martin Weng Regionalligist Wacker Burghausen auf der Pipinsrieder Sportanlage.

Pipinsried kommt zu spät in Sonthofen an

Die Gäste, die verspätet in Sonthofen eintrafen, sodass die Partie mit einer Verspätung von zehn Minuten erst angepfiffen wurde, konnten sich am Samstag im Allgäu einmal mehr auf ihre Defensivabteilung verlassen, die insgesamt erst sechs Treffer zugelassen hat. So richtig in Gefahr geriet der knappe Vorsprung in der 85. Minute. Kutay Yel trat eine Ecke auf den kurzen Pfosten, Andreas Hindelang beförderte den Ball mit dem Kopf an die Latte.

Zuvor hatte Markus Notz einen Ballgewinn verzeichnet, spielte zurück auf den eingewechselten Alexander Haase, doch die Pipinsrieder konnten im letzten Moment noch klärend eingreifen. (jeb)