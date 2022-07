Duell gegen Affing: Framberger kehrt nach Ecknach zurück

Am Freitagabend empfängt der VfL Ecknach den FC Affing zum Derby. Für einen FCA-Spieler ist es ein besonderes Spiel. Warum die Gäste schon unter Druck stehen.

Das erste Landkreis-Derby der noch jungen Bezirksliga-Saison steigt am Freitagabend am 18.30 Uhr in Ecknach. Der VfL empfängt dann den FC Affing noch Nachbarschaftsduell. Die Vorzeichen sind unterschiedlich, für einen Spieler wird die Partie besonders.

Positiv gestaltete der VfL seinen Saisonauftakt in Wörnitzstein mit einem 2:1 Auswärtssieg. Entsprechend erleichtert zeigt sich Spieltrainer Angelo Jakob. „Nach der durchwachsenen Vorbereitung wussten wir wirklich nicht so recht, wo wir stehen“, gesteht Jakob, der hinzufügt. „Spielerisch ist sicher noch Luft nach oben, „kämpferisch war das bei der Hitze aber wirklich gut“. Mit Benedikt Huber, Lukas Wiedholz (muskuläre) und Tobias Wehren (Sprunggelenksverletzung) mussten in Wörnitzstein gleich drei Akteure frühzeitig den Platz verlassen. Hinter allen Dreien steht für das Affing-Spiel noch ein Fragezeichen.

Affing will anderes Gesicht zeigen

Der FC Affing kam am ersten Spieltag hingegen gegen Meitingen mit 1:6 unter die Räder. Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh zeigte sich enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. „Wir sind nicht gut aufgetreten, haben kein Engagement gezeigt. Wenn wir das in Ecknach nicht besser machen, gehen wir dort auch unter.“ Zusammen mit Trainerkollege Tobias Jorsch wurde das Spiel mit der Mannschaft besprochen und aufgearbeitet. „Wir müssen wieder mehr Laufbereitschaft, taktische Disziplin und Einsatz zeigen. Eigentlich hat es überall gefehlt“, gibt Jorsch zu. Hinter dem Mittelfeldstrategen selbst steht noch ein Fragezeichen, da er sich unter der Woche mit einer Erkältung plagte und nicht trainieren konnte. Gleiches gilt für Routinier Nino Kindermann, der gegen Meitingen nach 20 Minuten mit Wadenproblemen ausgewechselt werden musste. Ansonsten steht dem Trainerduo dasselbe Personal wie beim Saisonauftakt zur Verfügung. Gerade deshalb fordert Jorsch von seiner Mannschaft eine Reaktion: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Wenn wir das tun, können wir in Ecknach auch gewinnen. Und wenn wir für den Frami gewinnen.“ Jorsch spricht hierbei Neuzugang Daniel Framberger an, der vor der Saison von Ecknach zum FCA gekommen war. „Für ist es natürlich ein besonderes Spiel, aber eigentlich will er immer gewinnen.“ Nach der Auftaktniederlage wäre es für die Affinger wichtig in Ecknach zumindest zu punkten. Jorsch: „Ich hätte mir den Start anders vorgestellt, aber vielleicht war es auch ein Weckruf.“

Dass der Affinger Start in die Hose ging, spielt für Angelo Jakob indes keine Rolle. „Ich kann daraus keinen Vorteil für uns ableiten. Affing ist so eine abgezockte Truppe mit so erfahrenen Spielern, denen wird das nicht lange nachhängen“, so der 27-jährige. Speziell meint Jakob hier den bereits erwähnten Framberger. „Ohne Zweifel ein Ausnahmefußballer in dieser Liga.“ Eine Sonderbewachung soll der Ex-Ecknacher trotzdem nicht bekommen. „Wie alles andere, versuchen wir auch das im Verbund zu regeln, extra einen Spieler abstellen werden wir nicht“, so Jakob „Wir erwarten starke Affinger, die etwas gutmachen wollen. Aber wir wollen weiter punkten.“ (jng mit sry-)