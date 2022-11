Fußball Bezirksliga

21.11.2022

Für Aindling läuft es in Richtung Landesliga

Den zwölften Sieg im 18. Saisonspiel feierte am Sonntag der TSV Aindling (rot-weiße Trikots) beim 5:1-Heimerfolg gegen den FC Gundelfingen II. Die Aindlinger gehen mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC Günzburg in die Winterpause.

Plus Der Tabellenzweite Aindling siegt in der Fußball-Bezirksliga souverän gegen Gundelfingen II. Großes Aufatmen bei Ecknach und Affing. Kissing nutzt Chancen nicht.

Am letzten regulären Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord in diesem Jahr jubelten alle Landkreis-Vertreter über drei Punkte. Der Kissinger SC bezog in der Bezirksliga Süd allerdings eine Niederlage.

