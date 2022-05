Fußball-Bezirksliga

19:00 Uhr

Hiobsbotschaft für Ecknach: Warum Eibel ausfällt

Plus Aindling und Hollenbach kämpfen im Fernduell um Platz eins. Ecknach empfängt im Derby Affing. Vor dem Duell gibt es beim Stadtteilverein eine schlechte Nachricht.

Nicht erst seit dem 1:1 Unentschieden am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Günzburg scheint klar, dass es an der Erlenstraße im Aichacher Stadtteil in der kommenden Saison keinen Landesliga-, sondern weiterhin Bezirksligafußball geben wird. Schockiert hat diese Entwicklung in Ecknach aber niemanden mehr. „Unsere Leistungen in den letzten Wochen waren nicht so, dass wir ernsthaft Ansprüche in Richtung Landesliga anmelden hätten können“, räumt Spielertrainer Michael Eibel selbstkritisch ein.

