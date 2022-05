Fußball-Bezirksliga

06:00 Uhr

Nächstes Endspiel für Pöttmes: TSV muss erneut gewinnen

Plus Schlusslicht TSV Pöttmes empfängt am Samstag den TSV Nördlingen zum Kellerduell. Aindling und Hollenbach liefern sich ein Fernduell um die Spitze.

Noch zwei Spieltag stehen für die Fußballer in der Bezirksliga Nord an. An der Spitze kämpft weiterhin ein Trio verbissen um Meisterschaft und Relegationsplatz. Kurios: Mit dem TSV Hollenbach, dem TSV Aindling und dem FC Stätzling müssen alle drei Titelanwärter auswärts ran. Zuhause spielt dagegen der TSV Pöttmes, der im nächsten Entscheidungsspiel erneut zum Siegen verdammt ist, will er dem Abstieg noch entgehen.

