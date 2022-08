Fußball

06:00 Uhr

Gipfeltreffen in Ecknach - Affing unter Druck

Marcus Wehren (am Ball gegen Nördlingen II) und der VfL Ecknach empfangen am Sonntag den FC Gundelfingen II zum Spitzenspiel.

Plus Ecknach empfängt einen Aufsteiger zum Topspiel. Aindling muss beim Titelfavoriten ran. Für Hollenbach ist ein Sieg zweitrangig. Derbyzeit in der Kreisliga.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage vor dem Spieltag in der Bezirksliga Nord für zwei heimische Teams nicht sein. Während der VfL Ecknach im Topspiel seine Tabellenführung verteidigen will, steht der punktlose FC Affing unter Druck. Der TSV Aindling muss zum Aufstiegsaspiranten über den Lech. In der Kreisliga Ost kommt es nicht zum Duell der Toptorjäger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

