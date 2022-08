Fußball-Golf

Rehling Open: Deutschlands Elite zeigt am Lechrain sein Können

Rund 70 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland gingen bei den Rehling Open im Soccer Golf an den Start.

Plus Auf der Fußball-Golf-Anlage in Rehling sind die besten Spielerinnen und Spieler Deutschlands am Start. Ein 13-jähriger Lokalmatador ist nicht zu schlagen.

Von Josef Abt

Die Elite des Fußball-Golfs traf sich im Soccerpark Rehling, wo der Deutsche Fußballgolf-Verband die Rehling Open 2022 ausrichtete. Hier waren rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angetreten, um im Doppel- und Einzelwettbewerb Punkte für die deutschen Meisterschaften zu sammeln.

