Fußball-Kreisklasse Aichach

08.05.2023

Bachern, Schiltberg und Stotzard streiten um Relegationsplatz

Der Ottmaringer Max Kandler (Nummer 9) versucht, am Rieder Torwart Simon Helfer vorbei zu kommen.

Plus Gerolsbach kehrt in die Kreisliga zurück und feiert im Partywagen. Ried schlägt Ottmaring. Laimering-Rieden steigt ab.

Von Reinhold Rummel

VfL Ecknach II – FC Gerolsbach 0:2

Partystimmung beim FC Gerolsbach. Abteilungsleiter Korbinian Reiner war völlig aus dem Häuschen, als die Partie vor knapp 200 Besuchern in Ecknach aus war. Zuvor hatten Korbinian Schmid unmittelbar vor der Pause und Lennart Fuhrmann in der Schlussminute die beiden Gerolsbacher Treffer zum 19. Saisonsieg erzielt und den Aufstieg perfekt gemacht. „Heute wird nur noch gefeiert. Das gesamte Team mit den beiden Trainern hat sich dies redlich verdient“, jubelte Reiner. Auf einem großen Partywagen ließ man mit ohrenbetäubenden Sound in Gerolsbach dann die Mega-Party anlaufen. „Wir können nämlich nicht nur gut Fußballspielen, sondern auch Top feiern“, sagte Reiner.

TSV Schiltberg – FC Tandern 5:1

Der Aufsteiger bleibt weiter dick im Geschäft um den begehrten zweiten Tabellenplatz. Gegen den FC Tandern siegte die Heimelf 5:1, allein Spielertrainer und Top-Torjäger Robin Streit traf dreimal. „Wir haben unsere Treffer rechtzeitig erzielt und somit Tandern den Zahn gezogen“, lobte Berichterstatter Tobias Polanka das Team. Bereits vor dem Seitenwechsel traf Robin Streit zweimal zur 2:0-Pausenführung. Und als Johannes Koppold nach der Pause im Strafraum gefoult wurde, erhöhte Streit schnell auf 3:0. Johannes Koppold stellte drei Minuten später auf 4:0, ehe Michael Sattler für die Gäste den Ehrentreffer erzielen konnte. Stefan Brunner sorgte dann für den 5:1-Endstand.

