Fußball-Kreisklasse

30.05.2022

Inchenhofen geht in die Aufstiegsrelegation für die Kreisliga

Plus Ein Remis gegen Gerolsbach reicht für die Mannschaft aus Leahad für Tabellenplatz zwei. Rehling muss gegen Abstieg in die A-Klasse kämpfen.

Von Reinhold Rummel

Der FC Gerolsbach hat den Sprung auf den zweiten Rang in der Kreisklasse Aichach verpasst. Den schnappte sich der TSV Inchenhofen um Spielertrainer Maximilian Heilgemeier mit einem 2:2-Remis in einer munteren Partie am letzten Spieltag. Damit gehen die Inchenhofener in die Aufstiegsrelegation – der TSV Rehling muss in die Abstiegsrelegation.

