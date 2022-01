Örnek und Broo bleiben beim SC Oberbernbach

Serhat Örnek und Bashar Broo bilden auch in der kommenden Saison das Spielertrainerduo beim SC Oberbernbach. Das Ziel ist ganz klar.

Die Fußballer des SC Oberbernbach werden auch in die Saison 2022/23 mit dem Trainerduo Bashar Broo und Serhat Örnek gehen.

Beim Kreisklassisten ist man sehr zufrieden. Das gilt für die Entwicklung der Mannschaft und die Integration der vielen Neuzugänge, so Abteilungsleiter Alexander Tschmir. Außerdem herrsche eine tolle Stimmung und ein besonderer Ehrgeiz innerhalb der Mannschaft. „Beide Parteien waren sich schnell einig, dass die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortgeführt werden soll, darüber sind wir sehr glücklich“, so Tschmir. Auch die beiden Spielertrainer freuen sich auf die kommende Zeit bei den Grün-Weißen: „Es macht uns riesigen Spaß, die jungen Spieler zu trainieren und zu sehen wie sie sich positiv entwickeln. Wir sind mit den Bedingungen im Verein sehr zufrieden und werden auch in der neuen Saison Bestes geben“, so Bashar Broo.

Der 30-Jährige gibt seit Sommer 2020 die Kommandos beim SCO und lenkt das Spiel im Mittelfeld. Der 26-Jährige Örnek kam Anfang der Saison vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen und ist für die Tore zuständig. In 15 Spielen traf der Angreifer bereits 22 Mal. Zur Winterpause liegt der SCO auf dem dritten Platz der Kreisklasse Aichach. Das erklärte Ziel – Aufstieg in die Kreisliga – ist möglich. Der Rückstand auf Spitzenreiter Gerolsbach beträgt lediglich einen Punkt. Unabhängig von der Liga wird das Team auch in der kommenden Saison von Bashar Broo und Serhat Örnek gecoacht. (rasi)