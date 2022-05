Ottmaring schlägt Tabellenführer Oberbernbach

Der SV Oberbernbach bleibt trotz der 1:2-Niederlage im Friedberger Stadtteil aber weiter auf dem Aufstiegsplatz in der Fußball-Kreisklasse Aichach.

Ottmaring – Oberbernbach 2:1

Ein breites Grinsen hatte Christopher Fischer im Gesicht, als er den knappen 2:1-Heimsieg über den Tabellenführer aus Oberbernbach mitteilte. „Das war ein großer Kampf meiner Truppe“, lobte Fischer sein Team, „denn wir haben den Gast einfach nicht ins Spiel kommen lassen.“ Ottmaring machte die Räume sehr eng und ging in Führung. Daniel Schmuttermair bediente mit einem Raum öffnenden Ball Christoph Fischer und der ließ Gästeschlussmann Baris Özkan keine Chance. Nach dem Wechsel gelang der Heimelf der zweite Treffer. Dominik Hack flankte und erneut war Müller am langen Torpfosten zur Stelle. Oberbernbach erhöhte nun das Tempo; in der Schlussminute konnte Rifat Subasi aus 20 Meter auf 1:2 verkürzen. In der Nachspielzeit bekam Arsim Kadirolli Rot wie im Hinspiel, als er gegen Philipp Heiss nachtrat.

Gerolsbach – Affing II 7:1

Beim 7:1 gegen Affing II begann Gerolsbach sehr flott. Daniel Fischer und Alexander Gräf sorgten für einen schnellen 2:0-Vorsprung. Nach einem Foulspiel von Thomas Plöckl im Strafraum verkürzte Sebastian Ströhl auf 1:2. Nach dem Wechsel setzte sich die spielerische Überlegenheit weiter durch. Die Hausherren konnten schließlich einen 7:1-Kantersieg feiern.

SV Ried – SG Mauerbach 0:4

„Unser Abwärtsstrudel hält an“, ärgerte sich Maximilian Klotz, Rieds Spielertrainer, über die leichtfertigen Abwehraktionen zu Beginn: „Damit haben wir uns selbst wieder jedes Selbstvertrauen genommen und uns frühzeitig auf die Verliererstraße gebracht.“ Schon in der zweiten Minute konnte Stefan Zwerenz per Kopfball die Führung für die Gäste erzielen. Christoph Kratzenberger hatte keine Mühe, das 2:0 für den Gast herzustellen. Mauerbach dagegen nutzte seine Chancen eiskalt. Stefan Fürst und Thomas Eckert erzielten die weiteren Tore.

Gundelsdorf – Wulfertshausen 2:0

„Heute haben wir wieder Grund zum jubeln“, so Franz Haider, der Abteilungsleiter in Gundelsdorf. In einer überlegen geführten Partie ließ man gegen Wulfertshausen wenig zu. Torhüter Alexander Dirr konnte seinen Kasten sauber halten. Dagegen musste sein Gegenüber Florian Marquart schon nach acht Minuten hinter sich greifen. Georg Schmid hat aus 30 Meter getroffen. Andre Perfetto spielte in den Lauf von Markus Westermair, der mit einem Drehschuss unter die Latte nach nur 14 Minuten das 2:0 herstellte. Wulfertshausen stellte die Heimelf aber vor keine großen Probleme.

Rehling – Bachern 2:10

Die Sportfreunde Bachern hatten großen Spaß beim zweistelligen Sieg in Rehling. Dagegen war TSV-Abteilungsleiter Manuel Rauscher wenig nach Lachen zumute: „Wir können unsere Ausfälle einfach nicht kompensieren, die heute gespielt haben trifft die geringste Schuld.“ Zwar konnte Christian Lottes die schnelle Führung der Gäste durch Julian Böhm wenig später neutralisieren. Dann aber steuerte Bachern durch die Tore von Markus Gold (2) und Steven Holzapfel (2) binnen acht Minuten die Weichen für einen klaren Erfolg. Eren Bayram verkürzte auf 2:5, ehe die Dämme bei der Heimelf völlig brachen. Bachern nahm die Einladung gerne an und durfte sich über einen zweistelligen Erfolg freuen.

Kühbach – Gebenhofen 1:3

Von einem gebrauchten Nachmittag sprach Karl-Heinz Kerscher, der sich zumindest an einem Erfolg der zweiten Garnitur im Vorspiel erwärmen konnte. Dabei wollte er schon nach zehn Minuten den Führungstreffer notieren: „Aber der Unparteiische hat das Tor von Alexander Gazdag zurückgenommen“ ärgerte sich Kerscher. Im Gegenzug erzielte Lukas Piller auf Zuspiel von Johannes Kiechl die Gästeführung. Und dann klatschte ein Schuss von Tobias Hugl kurz vor dem Seitenwechsel an die Querlatte. Stefan Hartl erhöhte für die DJK Gebenhofen-Anwalting nach dem Seitenwechsel auf 2:0, ehe Gazdag sich doch noch als Torschütze feiern lassen konnte. Gebenhofen machte den Auswärtssieg in der Schlussminute durch einen Treffer von Philip Bachmeir perfekt.

Tandern – TSV Inchenhofen 2:3

Von einem verdienten Erfolg der Gäste berichtete Trainer Oliver Beck. „Die waren eine Halbzeit bissiger und frischer als wir“, so Beck. Zudem hatte Inchenhofen von Beginn an sehr hoch gepresst und damit kam die Heimelf nicht zurecht. Schon in der sechsten Minute gelang Tobias Wieland der Führungstreffer und Andreas Manhard erhöhte bald auf 2:0. Philipp Spielberger verkürzte wenig später. Oliver Beck berichtete ferner davon, „dass wir durch Spielberger die Chance zum Ausgleich hatten“. Björn Beier flankte im Strafraum zu Spielberger, aber Gästeschlussmann Egger warf sich in den Schuss vom Tandener Stürmer. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Manuel Appel für Inchenhofen zur 3:1-Führung. Als Fabian Hebbeler mit einem Distanzschuss erneut verkürzte, wurde die Partie richtig spannend. Auf beiden Seiten war viel Laufarbeit angesagt, „aber wir haben leider keine Lücke mehr gefunden“ so Oliver Beck, der den Gästen eine gute Leistung attestierte.