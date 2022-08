BC Aichach bezwingt Aufsteiger Echsheim

Plus Fußball-Kreisliga: Starke Leistung des BCA nach der Pause wird mit einem 3:0-Sieg belohnt. Inchenhofen lässt in Petersdorf aufhorchen. Warum Friedberg gleich drei Spieler verliert.

Auf einigen Plätzen in der Kreisliga Ost ging es diesmal ausgesprochen spektakulär zu, etwa beim TSV Friedberg. Der verlor gleich drei Fußballer durch Hinausstellungen.